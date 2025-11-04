Rodrigo Paz se reunirá este martes con emprendedores y productores de El Alto

El presidente electo Rodrigo Paz, sostendrá este martes un encuentro con emprendedores, productores y representantes del sector microempresarial de la ciudad de El Alto, en el marco del Primer Encuentro Productivo, una iniciativa que busca abrir un espacio de diálogo directo entre el nuevo gobierno y los actores económicos de base.

El evento se realizará desde las 17:00 horas en Ciudad Satélite, en un salón ubicado sobre la avenida del Policía, y contará con la participación de asociaciones productivas, cooperativas, pequeños industriales y emprendedores alteños de distintos rubros.

En la invitación oficial, enviada a nombre del Primer Mandatario Electo, Paz expresó su voluntad de establecer una relación franca, responsable y constructiva con el sector productivo de la urbe alteña.

La actividad forma parte de la agenda de transición del presidente electo, que busca fortalecer la coordinación con los distintos sectores económicos del país antes del inicio oficial del nuevo periodo constitucional 2025–2030.

El encuentro pretende recoger iniciativas y propuestas orientadas a dinamizar la economía alteña, generar empleo y facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y mercados internos y externos, en línea con el Programa de Recuperación Económica 2025–2030 anunciado recientemente.

