Rodrigo Paz ya está en Bolivia y se prepara para recibir su credencial del TSE

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira arribó a la ciudad de La Paz, la madrugada de este martes, tras culminar una intensa agenda de reuniones en los Estados Unidos con organismos financieros internacionales y autoridades gubernamentales.

Durante su estancia en Washington y luego en Panamá, Paz se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el objetivo de asegurar apoyos para la estabilidad económica de Bolivia.

Uno de los logros más destacados fue la concreción de un acuerdo por 3.100 millones de dólares con el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que, según la oficina del mandatario electo, servirá para la ejecución de un Programa de Recuperación Económica 2025-2030.

Ahora, ya en territorio nacional, Paz se apresta junto al vicepresidente electo Edmand Lara a recibir sus credenciales del Tribunal Supremo Electoral en un acto fijado para este miércoles a las 10 h en la sede de la Casa de la Libertad en Sucre.

Este paso formal marca el proceso final para su asunción oficial, prevista para el próximo sábado 8 de noviembre.

Datos claves de la gira:

Reuniones con BID, FMI, Banco Mundial y otros organismos multilaterales para definir apoyo técnico y financiero.

Acuerdo con la CAF por 3.100 millones de dólares para Bolivia en el periodo 2025-2030.

Reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de casi dos décadas de distanciamiento.

