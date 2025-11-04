Cívicos preparan una Cumbre Energética para enfrentar la crisis económica y coordinar con el nuevo Gobierno

Ante la advertencia de que la crisis económica en Bolivia podría profundizarse si no se resuelve el déficit energético, el Comité Cívico pro Santa Cruz avanza en la planificación de una Cumbre Energética con el propósito de buscar soluciones integrales y no solo medidas temporales.

El presidente cívico, Stello Cochamanidis, señaló que la crisis afecta a todos los sectores y que la falta de energía es uno de los factores más preocupantes. Por ello, insistió en la necesidad de trabajar de manera coordinada entre el nuevo Gobierno, las instituciones y la sociedad civil.

“Sin energía no hay economía. La energía no está ajena a la crisis. Si no solucionamos el problema energético en los próximos días o meses, esta crisis económica se profundizará. Por eso vamos a llamar a una cumbre y estamos avanzando en gran medida”, declaró Cochamanidis.

Adelantó que en los próximos días se desarrollará una mesa de trabajo con profesionales, académicos y representantes de distintos sectores de Santa Cruz, como parte de la etapa inicial del proceso. El objetivo será recoger diagnósticos, definir propuestas y construir una visión común que pueda presentarse a las nuevas autoridades nacionales que asumirán funciones el 8 de noviembre.

Cochamanidis explicó que, en una segunda etapa, la institucionalidad cruceña convocará a autoridades y entidades públicas a nivel nacional, buscando articular esfuerzos con el nuevo Gobierno.

Si bien reconoció que la agenda del presidente electo Rodrigo Paz será ajustada en sus primeros días de gestión, consideró vital su participación en las reuniones, en las que se plantearán propuestas desde la sociedad civil.

“El único objetivo de estas reuniones es encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo, sumando todos los aportes posibles para salir de la crisis económica que atraviesa el país”, concluyó.

