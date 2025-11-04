Investigan la muerte de una joven doctora por sospecha de rabia humana en Cochabamba

Una joven estudiante de Medicina de 23 años, que realizaba su internado rotatorio en la región del trópico de Cochabamba, falleció con un cuadro clínico que presenta sintomatología similar a la rabia humana. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que aún no se ha confirmado la enfermedad y que se aguardan los resultados de laboratorio en las próximas horas.

“Tras el conocimiento del fallecimiento de una persona de sexo femenino de 23 años, procedente del trópico, que realizaba su internado rotatorio, se tomaron las muestras respectivas para su análisis”, explicó Rubén Castillo, responsable de Epidemiología del Sedes Cochabamba.

De forma preliminar, los médicos diagnosticaron meningoencefalitis, aunque el cuadro clínico generó alarma por su similitud con la rabia humana. Las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), en La Paz, y los resultados se conocerán en aproximadamente 48 horas.

“Ha estado internada también en Santa Cruz, producto de un cuadro de meningoencefalitis. Estamos a la espera de los resultados para confirmar o descartar la sospecha clínica”, añadió Castillo.

El Sedes indicó que se realiza una investigación epidemiológica para determinar los antecedentes de la paciente y verificar el protocolo de atención que recibió en el hospital donde fue tratada en Santa Cruz.

