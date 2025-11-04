VIDEO: Fingió ser cliente de una tienda y terminó robando una cartera

Las cámaras de seguridad de una tienda registraron el momento exacto en que un hombre ingresó a una tienda ubicada en la avenida República y 16 de Julio, zona comercial de Cochabamba

Ingresó fingiendo ser un cliente interesado en comprar cuerdas. Mientras distraía a la vendedora con preguntas sobre los productos, aprovechó un momento de descuido para robarle la cartera y huir rápidamente del lugar.

El hecho, que quedó grabado desde varios ángulos, ha causado indignación entre los comerciantes de la zona, quienes denuncian el aumento de los robos “al descuido”.

Las autoridades analizan las imágenes para identificar al autor y dar con su paradero.

Mira el video:

