“¡Casi atropella a unos niños!”: acusan a supuesto policía de chocar una casa en el Cambódromo

Un hecho de tránsito causó alarma en la zona del Cambódromo, cuando un vehículo impactó contra la barda de una vivienda. Según testigos, el conductor sería un policía en presunto estado de ebriedad.

El accidente ocurrió luego de que el conductor, al intentar huir, casi atropelló a unos menores de edad en el cuarto anillo y chocó a otro vehículo. Así lo relataron vecinos del lugar, quienes expresaron su indignación por lo ocurrido.

“Un señor llegó después; al parecer lo estaba persiguiendo porque, debido a su imprudencia, casi atropella a unos niños en el cuarto anillo; además, chocó a un vehículo”, señaló una vecina.

Los vecinos indicaron que, tras el choque, se observó que el conductor tenía armamento dentro del vehículo, lo que hace presumir que se trataría de un miembro de la Policía.

Al lugar llegaron efectivos policiales, quienes trasladaron el motorizado y al conductor hasta la EPI 8 para continuar con las investigaciones.

Los propietarios de la vivienda afectada exigen que el responsable asuma los costos de los daños y que se esclarezca su identidad y grado de responsabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play