Una celebración familiar en el paraje Las Mercedes, cerca de Gualeguaychú (Argentina), terminó en tragedia cuando un hombre de 63 años fue asesinado a tiros por un invitado que irrumpió armado en la fiesta. La víctima, Raúl Alfredo Scherer, intentaba proteger a los presentes durante la noche en que celebraba su jubilación y el cumpleaños de su nieta.

Según relató su viuda, Estela, el agresor, Hernán Morales (29), llegó al lugar buscando a uno de los invitados y quiso llevarse al niño. “Mi esposo le pidió que se fuera, y él advirtió: ‘Esto no va a quedar así’”, contó Estela a Telenoche. Minutos después, Morales regresó con una escopeta y comenzó a amenazar a los presentes.

En un intento desesperado por detenerlo, Scherer forcejeó con el agresor para quitarle el arma, recibiendo un disparo en la ingle. Otro hombre logró golpear a Morales con un palo y arrebatarle la escopeta, pero ya era demasiado tarde, Scherer se desangraba en el piso mientras los gritos de auxilio llenaban la casa. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

[Imágenes fuertes] Festejaba su jubilación y murió al proteger a su familia de su vecino en Argentina. Foto: Captura eltrece

El hijo de la víctima trasladó a Scherer en una camioneta particular al Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. Según el parte médico, la causa de muerte fue un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica” derivado de la herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha.

La policía intervino inmediatamente tras recibir el aviso de los testigos. Durante el recorrido, interceptaron una camioneta conducida por el padre del agresor, quien trasladaba a su hijo herido a un centro de salud. Morales, con lesiones en la cabeza, fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú bajo custodia policial.

La Fiscalía ordenó la intervención de la División de Policía Científica, que secuestró la escopeta, una carabina calibre 22, varias vainas servidas y un celular para la investigación.

“Confío en que se va a hacer justicia”, expresó Estela, quien ya inició trámites legales junto a su abogado, buscando que este crimen no quede impune.

Imágenes sensibles:

