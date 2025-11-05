Un curioso y divertido momento se volvió viral en redes sociales este fin de semana luego de que el influencer Ziv Tamir, popular en la industria de los relojes de lujo como ‘The Watch Guy’, protagonizara un bochornoso desliz al no reconocer a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El hecho ocurrió mientras Antonela salía tranquila de un partido de pádel y fue interceptada por Tamir, quien, fiel a su estilo, comenzó a preguntarle sobre su reloj de lujo: “¿Qué reloj estás usando?” y “¿Cómo te ganas la vida?”. La rosarina, con su habitual sencillez y sonrisa, respondió con naturalidad mientras la cámara registraba todo el intercambio.

¡Bochorno viral! Influencer no reconoce a la esposa de Messi y protagoniza insólita escena (VIDEO). Foto: Captura de pantalla

Lo insólito fue que el influencer no parecía percatarse de quién tenía delante. Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, generando todo tipo de comentarios y memes sobre la escena.

El clip, publicado en la cuenta oficial de Tamir, superó rápidamente las 7 millones de reproducciones en TikTok. Muchos admiraron la actitud amable y tranquila de Antonela, que no perdió la sonrisa pese al evidente desconcierto del entrevistador. Otros se mostraron sorprendidos de que alguien en la industria del lujo y las celebridades no la reconociera, considerando su notoriedad internacional.

Entre risas, comentarios y asombro general, el episodio se sumó a la larga lista de virales en torno a Messi y su entorno, demostrando que incluso los influencers más experimentados pueden tener sus momentos más incómodos… y divertidos.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play