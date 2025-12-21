TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Cuenta regresiva para la gran final de La Gran Batalla: hoy se corona al ganador

Los tres equipos finalistas se enfrentan esta noche en un espectáculo inolvidable que promete sorpresas y mucha emoción.

Silvia Sanchez

21/12/2025 9:28

Santa Cruz, Bolivia

Todo está listo para que el escenario brille en la gala final de La Gran Batalla. Este domingo 21 de diciembre, los tres equipos finalistas se enfrentarán en una noche decisiva, donde el talento, la emoción y el apoyo del público serán protagonistas.

La cita es en el Coliseo Santa Rosita, donde se vivirá una velada inolvidable cargada de sorpresas y presentaciones espectaculares.

📍 ¿Dónde y a qué hora?

  • Lugar: Coliseo Santa Rosita

  • Dirección: Avenida Mataral N.º 375

  • Ingreso del público: desde las 19:00

  • Inicio de la gala: 21:00 horas

El espectáculo será transmitido en vivo por la señal de Red Uno, a través de todas sus plataformas, para que nadie se quede sin disfrutar del evento.

No faltes a esta gran final, ven y apoya a tu equipo favorito. Esta es la última semana de la temporada y solo los mejores lograrán consagrarse en La Gran Batalla.

Una noche única que no te puedes perder 

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

