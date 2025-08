¡Lo dieron todo! Claudio Arduz y Be Yourself se quedan con el segundo lugar en la final de La Gran Batalla

En una noche cargada de emoción, Claudio Arduz y la academia Be Yourself, quedaron eliminados, aunque recibieron masivos votos del público y excelentes devoluciones de los jurados, no fueron suficientes para consagrarse ganadores.

Al momento de su despedida, recibieron el cariño de la gente, quienes los despidieron con masivos aplausos.

Claudio Arduz, agradeció por el cariño recibido del público, de su familia y su gran equipo de trabajo como son las dos academias que lo acompañaron, y especialmente a Be Yourself, con quienes llegó hasta la final.

“Muchas gracias al público, gracias por su apoyo barra, estos jóvenes son increíbles y me enseñaron muchísimas cosas, les agradezco infinitamente” manifestó Arduz.

