Video: ¡Pura vibra y flow! Así fue la presentación de Claudio Arduz como J Balvin

Mucha vibra y puro Flow, es lo que demostró Claudio Arduz, al realizar su primera presentación en la gala de la final de La Gran Batalla.

El famoso se presentó como J Balvin, y lo dio todo en la pista junto a su academia Be Yourself.

Los jurados al momento de su devolución felicitaron el esfuerzo y dedicación que realizó Arduz, para poder llegar hasta gala final, los mismos se pusieron de pie al momento de su primera presentación.

El jurado Rodrigo Massa: “Claudio, te alocaste me alegra que aquí en Bolivia se haga esta inversión porque es la prueba del fuego, porque vemos si el artista brillará o si se achica y vimos que Caludio Arduz y Be Yourself brillaron hoy”.

Elka Meyer: “Como equipo armado mostraron una propuesta muy inteligente, usaron sus elementos de danza de manera muy adecuada, respetando sus estilos”, fueron las devoluciones de los jurados.

Mira la programación en Red Uno Play