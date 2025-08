“No despierta”: abuela de menor agredida en su colegio clama por ayuda para gastos médicos

Isabel Coimbra, abuela de la menor de 13 años que fue apuñalada en el baño de su colegio en Santa Cruz, relató los duros momentos que atraviesa su familia. La adolescente continúa postrada en cama y en estado de coma, mientras los gastos médicos siguen aumentando.

“El estado de ella es crítico todavía, porque no despierta y sigue en coma. Los médicos nos dijeron que tenemos que esperar. El doctor pidió que se traiga un especialista que el hospital no tiene, así que ese especialista tenemos que conseguir”, explicó la abuela, visiblemente angustiada.

Coimbra señaló que el tratamiento es urgente y requiere recursos económicos que la familia no puede cubrir sola. “Cada receta que nos llega es muy costosa, cuesta más de 6.000 bolivianos. Se debe hacer todo lo posible para conseguir el dinero y el especialista que necesita”, agregó.

Entre lágrimas, expresó su dolor ante la agresión sufrida por su nieta: “Jamás pensamos que se llegaría a esto. No sabemos por qué ocurrió. Hay preguntas sin respuesta… no entendemos cómo esa niña no tuvo corazón para hacerle esto a mi nieta”, lamentó.

La familia pide colaboración a la población. Quienes deseen ayudar pueden dirigirse al Hospital Japonés, donde la menor permanece internada. Necesitan apoyo para cubrir tratamientos y acceder a atención médica especializada.

