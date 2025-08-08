TEMAS DE HOY:
actriz denuncia acoso Hombre agrede a su esposa embarazada Robo de cabellos

18ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¿Estás listo? Muy pronto llega la nueva temporada de ‘La Gran Batalla’

Hay sorpresas, nuevos famosos y talentos, el equipo crece y prepara el mejor contenido para la familia boliviana.

Silvia Sanchez

08/08/2025 10:59

Foto Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Después de una excelente primera temporada de ‘La Gran ‘Batalla’, ya falta muy poco tiempo para volver a iniciar el reto, y todo el equipo llega renovado y lleno de talento ¿Te lo perderás?

La segunda temporada de ‘La Gran Batalla´ te trae sorpresas, nuevos famosos, soñadores, ritmos y retos que te mantendrán pegado a la programación de Red Uno de Bolivia.

Recuerda que la primera temporada tuvo programas de infarto, sobre todo en la semana final de la competencia, donde los famosos y sus academias de baile, en tiempo récord, tuvieron que aprender varias coreografías simultáneamente para poder llevar lo mejor al escenario más grande de la televisión boliviana.

La primera temporada coronó a Joseph Jaldín y la ‘Factory Academy’ como los campeones del programa y se llevaron el premio de Bs. 100 mil, además que hicieron historia, convirtiéndose en los primeros ganadores de la competencia de imitación y talento.

El casting del talento boliviano fue exitoso, y ahora debes prepararte para conocer todo lo nuevo que te trae el programa.

¡No te lo puedes perder!

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD