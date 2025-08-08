¿Estás listo? Muy pronto llega la nueva temporada de ‘La Gran Batalla’

Después de una excelente primera temporada de ‘La Gran ‘Batalla’, ya falta muy poco tiempo para volver a iniciar el reto, y todo el equipo llega renovado y lleno de talento ¿Te lo perderás?

La segunda temporada de ‘La Gran Batalla´ te trae sorpresas, nuevos famosos, soñadores, ritmos y retos que te mantendrán pegado a la programación de Red Uno de Bolivia.

Recuerda que la primera temporada tuvo programas de infarto, sobre todo en la semana final de la competencia, donde los famosos y sus academias de baile, en tiempo récord, tuvieron que aprender varias coreografías simultáneamente para poder llevar lo mejor al escenario más grande de la televisión boliviana.

La primera temporada coronó a Joseph Jaldín y la ‘Factory Academy’ como los campeones del programa y se llevaron el premio de Bs. 100 mil, además que hicieron historia, convirtiéndose en los primeros ganadores de la competencia de imitación y talento.

El casting del talento boliviano fue exitoso, y ahora debes prepararte para conocer todo lo nuevo que te trae el programa.

¡No te lo puedes perder!

Mira la programación en Red Uno Play