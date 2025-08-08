¿Estás listo? Muy pronto llega la nueva temporada de ‘La Gran Batalla’

Hay sorpresas, nuevos famosos y talentos, el equipo crece y prepara el mejor contenido para la familia boliviana.
08/08/2025 10:59
Escuchar esta nota
Después de una excelente primera temporada de ‘La Gran ‘Batalla’, ya falta muy poco tiempo para volver a iniciar el reto, y todo el equipo llega renovado y lleno de talento ¿Te lo perderás?
La segunda temporada de ‘La Gran Batalla´ te trae sorpresas, nuevos famosos, soñadores, ritmos y retos que te mantendrán pegado a la programación de Red Uno de Bolivia.
Recuerda que la primera temporada tuvo programas de infarto, sobre todo en la semana final de la competencia, donde los famosos y sus academias de baile, en tiempo récord, tuvieron que aprender varias coreografías simultáneamente para poder llevar lo mejor al escenario más grande de la televisión boliviana.
La primera temporada coronó a Joseph Jaldín y la ‘Factory Academy’ como los campeones del programa y se llevaron el premio de Bs. 100 mil, además que hicieron historia, convirtiéndose en los primeros ganadores de la competencia de imitación y talento.
El casting del talento boliviano fue exitoso, y ahora debes prepararte para conocer todo lo nuevo que te trae el programa.
¡No te lo puedes perder!
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00