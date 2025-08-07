¡Enloquecieron! Bandas de música desbordaron alegría durante la serenata a Bolivia

Durante la serenata a Bolivia por su Bicentenario, un show musical sorprendió a los ciudadanos presentes en Sucre, ya que pudieron disfrutar de una cartelera con artistas reconocidos.

Sin embargo, algo que llamó la atención entre el público asistente, fue la alegría de los músicos de las bandas, pues no solo interpretaron sus canciones, sino también disfrutaron del show.

La población asistente grabó el paso de los músicos, pues empezaron a realizar figuras en el campo de césped, agarrados de sus instrumentos, bailaron en fila.

Te invitamos a ver este video y conocer la alegría de los músicos en el aniversario de Bolivia.

VIDEO:

Mira la programación en Red Uno Play