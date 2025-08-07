TEMAS DE HOY:
Mujer embarazada agredida Madre apuñala a su hijo búsqueda de prófugo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Enloquecieron! Bandas de música desbordaron alegría durante la serenata a Bolivia

VIDEO: Los músicos bailaron realizando figuras en el césped del estadio, la gente no dejó de aplaudirlos.

Silvia Sanchez

06/08/2025 22:26

Escuchar esta nota

Durante la serenata a Bolivia por su Bicentenario, un show musical sorprendió a los ciudadanos presentes en Sucre, ya que pudieron disfrutar de una cartelera con artistas reconocidos.

Sin embargo, algo que llamó la atención entre el público asistente, fue la alegría de los músicos de las bandas, pues no solo interpretaron sus canciones, sino también disfrutaron del show.

La población asistente grabó el paso de los músicos, pues empezaron a realizar figuras en el campo de césped, agarrados de sus instrumentos, bailaron en fila.

Te invitamos a ver este video y conocer la alegría de los músicos en el aniversario de Bolivia.

VIDEO:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD