Leopoldo Fernández aparece en acto político en Cobija y expresa su apoyo a Tuto Quiroga

Tras la anulación de su proceso, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, participó de un acto proselitista en apoyo a Tuto Quiroga de Alianza Libre en la ciudad de Cobija, en Pando, donde su presencia no pasó desapercibida.

Los asistentes, señalaron que se trató de “un abrazo histórico”, ya que fue recibido por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, quienes además le brindaron su apoyo.

“Tienen que acordarse, nos han perseguido a muchos, sorpresivamente te citan y te hacen preso, con Leopoldo no había sorpresas, él estaba peleando por ustedes, para ustedes con dignidad, él sabía que venían por él y dijo aquí estoy, aquí me quedo y aquí me encierran o aquí me entierran. No sé fue a ningún lugar. Fue el ejemplo más grande de entrega. Allí donde lo agarraron vamos a hacer un monumento”, dijo Quiroga, citado por medios locales.

Leopoldo Fernández logró la anulación del juicio penal en su contra, argumentó que se vulneró el debido proceso y el Tribunal Supremo de Justicia falló a su favor.

El proceso en contra de Fernández se dio cuando era prefecto de Pando, por los hechos de violencia registrados en 2008, los cuales terminaron con muertes debido a un enfrentamiento entre campesinos y seguidores de la autoridad.

Entonces, Leopoldo Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel en 2017 por el delito de homicidio, ahora el TSJ estableció que al exprefecto le correspondía un juicio de responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play