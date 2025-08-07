Por constantes robos, vecinos y Policía intervienen edificio abandonado en Santa Cruz

Cansados de la inseguridad, vecinos de la zona Zoológico y tercer anillo, se organizaron con el apoyo de la Policía para realizar un operativo de desalojo en un edificio abandonado que, según denuncian, había sido ocupado por personas vinculadas a hechos delictivos.

La estructura está ubicada frente al Zoológico, y de acuerdo con los vecinos, en su interior se realizaban intercambios de objetos robados por sustancias controladas.

“Para ellos esto es un hotel, porque viven acá y reciben lo robado, las empresas sufren robos y aquí hacen un trueque de cosas robadas por droga”, señaló uno de los vecinos.

Manifestaron estar hartos de los constantes robos y amenazas, lo que los llevó a conformar patrullas vecinales que realizan controles de forma periódica, con o sin presencia policial.

Además, pidieron a las autoridades intervenir de forma definitiva y asignar un destino para la infraestructura abandonada, que —según indicaron— se ha convertido en un foco de inseguridad para toda la zona.

