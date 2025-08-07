'Tierra Nuestra' de Red Uno rinde homenaje a Bolivia mostrando su riqueza natural

Un reconocido programa caracterizado por mostrar la riqueza natural de Bolivia al mundo ha realizado un merecido homenaje a nuestro país por el Bicentenario, ‘Tierra Nuestra’ es un espacio cultural, de turismo, y de apoyo al desarrollo productivo de la región.

A lo largo de este año, el programa de producción nacional y que forma parte de Red Uno de Bolivia, ha mostrado diferentes rutas turísticas, muchos de ellos, desconocidos por la mayoría de la población a nivel nacional.

Tierra Nuestra recorrió todos los rincones del país, desde Pando hasta Tarija, mostrando las maravillas, por ejemplo, del Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 3812 m. s. n. m.

La laguna Tapina de Potosí, es un lago intermitente en el Altiplano y tiene una altitud de 3.898 metros y se encuentra cerca de la zona de Orilla Misa, así como de la localidad de Estancia Chituka.

En otro de sus destinos, visitó la Fiesta de San Roque, también conocida como Fiesta Grande de Tarija, es una festividad religiosa en la ciudad de Tarija, así como una de las mayores expresiones culturales del país.

La fiesta patronal de Rurrenabaque, en honor a la Santa Patrona de esta población beniana que es la Virgen de la Candelaria, festividad propicia para que la ciudadanía celebre su fe y su cultura, conservando sus tradiciones ancestrales.

Son solo algunos de los destinos que Tierra Nuestra visitó, y que todavía planifica conocer, para poder mostrar al país y al mundo, los hermosos paisajes que tenemos los bolivianos.

