El salar de Uyuni es nominado como el "Destino Emergente más deseable del Mundo"

La Revista Británica, Wanderlust Travel Awards, ha dado a conocer la nominación de Bolivia, como "Destino Emergente más deseable del Mundo", una iniciativa que autoridades piden, sea apoyada por los bolivianos.

“Esta nominación es una oportunidad única para mostrarle al mundo quiénes somos. No es solo un reconocimiento, sino un impulso colectivo para posicionar a Bolivia como una potencia turística, basada en su autenticidad, diversidad cultural, riqueza natural y la calidez de su gente”, declaró el viceministro de Turismo, Hiver Flores, en horas pasadas.

El viceministro, entonces explicó que los bolivianos deben apoyar la nominación y votar en la página que detalla la revista británica: https://www.wanderlustmagazine.com/about-us/our-awards/2025-vote para que así, Bolivia, pueda obtener el reconocimiento cultural.

El reconocimiento en los Wanderlust Reader Travel Awards es uno de los galardones turísticos más influyentes del Reino Unido, con más de 168,000 votantes en ediciones pasadas.

Los destinos ganadores, serán anunciados el próximo 5 de noviembre del presente año, en una ceremonia en la National Gallery de Londres.

Bolivia compite con el Salar de Uyuni y enfrenta a otros destinos turísticos de países de la región.

