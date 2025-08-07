¡También desfiló! La llamita patriótica existe y está en Oruro

En medio de los actos en conmemoración por el Bicentenario de Bolivia, se desarrollaron actos cívicos en todas las regiones, donde los estudiantes y autoridades mostraron su fervor cívico durante los desfiles.

Un hecho que llamó la atención, y provocó bastante curiosidad, fue la presencia de una llamita en medio de uno de los desfiles de un barrio en el municipio Carangas del departamento de Oruro.

En la imagen publicada en redes sociales, se logra ver a una llamita, formada detrás del estandarte y junto a los estudiantes de una unidad educativa, y el animalito avanza junto a los alumnos y al ritmo de la banda.

La imagen provocó conmoción y varios comentarios en redes sociales, te invitamos a disfrutar de este video viral.

VIDEO:

