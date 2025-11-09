TEMAS DE HOY:
Nacionales

Confirman la posesión del gabinete de Rodrigo Paz: el acto será este domingo a las 11:00

La ceremonia fue reprogramada por ajustes en el protocolo oficial y la presencia de delegaciones internacionales. Se prevé que el nuevo gabinete reduzca el número de ministerios de 17 a 12.

Silvia Sanchez

08/11/2025 21:21

Foto APG
La Paz, Bolivia

Después de una jornada histórica marcada por la transmisión de mando presidencial, el mandatario Rodrigo Paz Pereira posesionará a su gabinete ministerial este domingo 9 de noviembre.

La ceremonia, inicialmente prevista para el sábado, fue reprogramada debido a los ajustes en el protocolo oficial y la agenda de las delegaciones internacionales que participaron en el acto de investidura. El evento se realizará a las 11:00 en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.

Según fuentes del nuevo Ejecutivo, la propuesta del presidente Paz contempla una reducción del número de ministerios de 17 a 12, lo que implicaría la fusión o eliminación de al menos cinco carteras de Estado. Los detalles serán anunciados durante el acto oficial de posesión.

Posteriormente, los nuevos ministros firmarán sus decretos de designación, dando inicio formal al trabajo del nuevo gobierno. Con este acto, la administración encabezada por Rodrigo Paz Pereira comenzará oficialmente sus funciones de gestión.

 

