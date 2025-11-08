TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

21ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Tras ser posesionado, Lara lideró reuniones diplomáticas con Japón y Corea del Sur

Durante los encuentros, se analizaron oportunidades de desarrollo económico, tecnológico y cultural entre las naciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/11/2025 19:00

Foto: Vicepresidencia de Bolivia
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, sostuvo reuniones con representantes de Japón y Corea del Sur para fortalecer la cooperación y la amistad entre los países, tan solo horas después de su posesión.

Con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, Lara conversó sobre desarrollo, inversión y proyectos culturales conjuntos.

En el encuentro se destacó el compromiso de Bolivia de mantener relaciones constructivas y de beneficio mutuo, y analizó oportunidades para trabajar en áreas como tecnología y educación junto a Japón.

En tanto, durante el encuentro con Han Jun-ho, miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, y su delegación. Se reafirmó la intención de Bolivia de fortalecer la cooperación estratégica y promover inversiones y el intercambio cultural con Corea del Sur.

Con estas reuniones, el vicepresidente reafirmó el papel de Bolivia en la diplomacia internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD