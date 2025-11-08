Tras ser posesionado, Lara lideró reuniones diplomáticas con Japón y Corea del Sur

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, sostuvo reuniones con representantes de Japón y Corea del Sur para fortalecer la cooperación y la amistad entre los países, tan solo horas después de su posesión.

Con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, Lara conversó sobre desarrollo, inversión y proyectos culturales conjuntos.

En el encuentro se destacó el compromiso de Bolivia de mantener relaciones constructivas y de beneficio mutuo, y analizó oportunidades para trabajar en áreas como tecnología y educación junto a Japón.

En tanto, durante el encuentro con Han Jun-ho, miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, y su delegación. Se reafirmó la intención de Bolivia de fortalecer la cooperación estratégica y promover inversiones y el intercambio cultural con Corea del Sur.

Con estas reuniones, el vicepresidente reafirmó el papel de Bolivia en la diplomacia internacional.

Mira la programación en Red Uno Play