Un cura hizo una misa para bendecir gatos y fue furor: “Son de la familia”

En el marco del Día Internacional del Gato, la parroquia San Juan Bautista de Santa Fe, en Argentina abrió sus puertas para bendecir a los felinos de los feligreses.

La iniciativa, que se viralizó en redes sociales a través de videos de la ceremonia, convocó a decenas de familias que llegaron con sus mascotas para recibir la bendición del padre Ernesto Agüera.

El evento comenzó a las 19.30 y consistió en una breve iluminación con la palabra de Dios, seguida de la bendición individual de cada gato. Según explicó el cura, la idea surgió tras haber bendecido perros el pasado 16 de agosto, en el Día de San Roque.

“Pensamos hacer una bendición en general y luego que las personas pasen uno a uno con sus mascotas“, detalló Agüera.

El padre subrayó la importancia de los animales en los hogares, destacando que no son solo mascotas ni juguetes, sino compañeros que brindan cariño y compañía. “La bendición es que Dios haga bien sobre alguien, en este caso sobre estos felinos, que nos dan cariño y afecto”, afirmó.

La actividad generó emoción entre los participantes. Una mujer que asistió con su perro expresó su gratitud por la iniciativa: “Es la primera vez que lo vemos, tenemos un perro, pero nunca le habían dado la bendición. En estas fechas tan especiales nos parece importante”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play