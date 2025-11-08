Microempresaria crea 'amigurumis' que representan a Paz y Lara

Karen Callisaya, microempresaria de Adebol, presentó en la Plaza Murillo amigurumis personalizados para celebrar la posesión del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara.

“Nos sentimos felices por este día al ver a nuestro presidente y vicepresidente, y esto refleja una pequeña muestra de nuestras autoridades”, dijo Karen, mostrando su entusiasmo por participar con su arte.

Entre los muñecos destacó una capibara vestida de policía en representación del vicepresidente y un gallo negro con la banda presidencial para el primer mandatario. Los amigurumis llamaron la atención de los presentes por su detalle y creatividad.

