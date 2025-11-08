Así estará el clima en La Paz durante la posesión presidencial este sábado

La ciudad de La Paz está lista para la posesión de mando del presidente electo Rodrigo Paz Pereira y del vicepresidente Edmad Lara, que se realizará este sábado 8 de noviembre en la sede de Gobierno.

La jornada contará con la participación de diversas autoridades internacionales que arribaron a la Sede de Gobierno para los actos protocolares.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en La Paz estará caracterizado por cielos nubosos, lluvias y vientos que oscilarán entre 16 y 44 km/h. La temperatura mínima alcanzará los 5°C, mientras que la máxima se ubicará en 14°C durante este sábado.

Para el domingo 9 de noviembre, se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, con un rango de temperatura entre 6°C y 16°C. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población y a los visitantes mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones durante los desplazamientos en la ciudad.

