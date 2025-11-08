Todo listo para la transmisión de mando presidencial: la Plaza Murillo bajo fuerte resguardo policial y militar

La Plaza Murillo, de la ciudad de La Paz, amaneció este sábado bajo un fuerte resguardo policial y militar. A horas de que el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmand Lara asuman oficialmente el mando del Estado Plurinacional de Bolivia, todo está preparado para una jornada que marcará el inicio de una nueva etapa política en el país.

Los actos protocolares comenzarán a las 9:00 de la mañana con la llegada de presidentes, delegaciones internacionales, cancilleres y embajadores invitados. El juramento constitucional de las nuevas autoridades se llevará a cabo en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en presencia de representantes nacionales e internacionales.

Tras la ceremonia, el flamante presidente saldrá del edificio antiguo del Palacio Legislativo acompañado del vicepresidente Lara y sus esposas. En la Plaza Murillo, Paz recibirá el Bastón de Mando de las Fuerzas Armadas, símbolo del poder constitucional. Posteriormente, recorrerá las calles adyacentes —Ingavi y la esquina de la Cancillería— hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde recibirá cuatro bastones de mando en representación de las fuerzas institucionales del país.

Luego de rendir honores a la Banda Militar y la Guarnición, el nuevo presidente ingresará nuevamente al Palacio Legislativo para sostener un encuentro con autoridades internacionales invitadas al acto.

El nuevo jefe de Estado, de 58 años, ganó las elecciones en el balotaje del 19 de octubre, con el 54,96% de los votos frente al 45,04% del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Rodrigo Paz llega al poder en medio de una profunda crisis económica, con escasez de dólares y combustibles, y una inflación interanual del 23% a septiembre. En declaraciones previas, anunció que realizará ajustes estructurales en su gabinete ministerial para encarar la recuperación económica y social del país.

Horas antes de la posesión, el presidente electo compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Agradecido con la patria y con cada boliviano. Voy a dejar todo para que salga de la mejor manera para cada familia. Mañana (por hoy, sábado) estaremos juntos en una nueva etapa para toda Bolivia”, expresó visiblemente emocionado.

La Red Uno realizará una cobertura especial en vivo desde la Asamblea Legislativa, el Palacio de Gobierno y la Plaza Murillo, para seguir minuto a minuto la transmisión de mando que abre el Gobierno 2025–2030.

Bolivia se prepara, así, para presenciar un cambio de rumbo político tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

