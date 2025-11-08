Bolivia y Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores

El presidente Rodrigo Paz y el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Cristopher Landau, sostuvieron este sábado una reunión en el Palacio de Gobierno, donde anunciaron el restablecimiento de embajadores entre ambos países, marcando un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales tras más de una década de distanciamiento diplomático.

“Ya hemos tenido relaciones muy estrechas con el presidente electo en las últimas semanas y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajadores, como siempre debería ser. Ha sido muy insólito que no hayamos tenido embajadores en nuestras capitales; es un paso muy importante. Creo que podremos anunciarlo muy pronto”, declaró Landau en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz destacó la importancia de este acercamiento y reafirmó su voluntad de fortalecer los vínculos con Washington. “Hay que fortalecer nuestras relaciones con una alianza estratégica de poner a Bolivia en el mundo, y eso significa retomar relaciones con los Estados Unidos, como hicimos con otras naciones”, afirmó.

El anuncio representa un avance histórico en la política exterior boliviana, luego de 15 años sin embajadores en La Paz ni en Washington. Ambos gobiernos coincidieron en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá impulsar la cooperación económica, educativa y de seguridad, además de abrir nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto.

El año 2008, Evo Morales ordenó la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusándolos de conspiración e injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Estados Unidos respondió expulsando al embajador boliviano en reciprocidad. En 2013, también se expulsó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

