El presidente Rodrigo Paz recibe bastones de mando y asume como Capitán General de las FFAA

Tras ser posesionado oficialmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Rodrigo Paz Pereira salió hacia la Plaza Murillo, donde recibió los cuatro bastones de mando que simbolizan la autoridad política, militar, policial y espiritual del Estado Plurinacional de Bolivia.

Acompañado por altas autoridades del Estado, el mandatario fue recibido en el frontis de la Catedral Metropolitana de La Paz en medio de honores militares, interpretaciones de bandas oficiales y el saludo de representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y de las naciones y pueblos indígenas originarios.

En un acto solemne cargado de simbolismo, el presidente Paz recibió en primer lugar el bastón de mando militar, entregado por las Fuerzas Armadas, con lo cual asumió oficialmente su rol como Capitán General del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, autoridad máxima del mando castrense.

Posteriormente, la Policía Boliviana le otorgó el bastón de mando policial, que representa la conducción del orden interno, la protección de la ciudadanía y el compromiso con la seguridad nacional.

El acto culminó con la entrega de dos bastones adicionales por parte de autoridades de las naciones y pueblos indígenas originarios, uno de carácter espiritual, símbolo de la protección y guía ancestral del gobernante, y otro de naturaleza comunitaria y política, que expresa el reconocimiento de los pueblos indígenas al nuevo jefe de Estado y su vínculo con los valores de la plurinacionalidad.

La ceremonia, observada por miles de ciudadanos reunidos en la plaza y seguida por delegaciones nacionales e internacionales, selló el inicio oficial del mandato de Rodrigo Paz, quien en su investidura convocó a la unidad, la reconciliación y la reconstrucción del país.

Con la recepción de los bastones de mando, el presidente Paz consolidó su condición de Primera Autoridad del Estado y Capitán General de las Fuerzas Armadas, reafirmando la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del Estado Plurinacional de Bolivia.

