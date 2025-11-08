El presidente Rodrigo Paz posesionará este domingo a su gabinete de ministros en Palacio de Gobierno

El Departamento de Comunicación de la Presidencia (PDC), informó que este domingo aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en un acto oficial en el Palacio de Gobierno, que el presidente Rodrigo Paz Pereira posesionará a los miembros de su gabinete ministerial, con lo cual iniciará formalmente la gestión del nuevo gobierno.

Según se anticipó, el presidente Paz tomará juramento a los ministros de Estado que lo acompañarán en la conducción del Ejecutivo Plurinacional durante el periodo 2025–2030.

Aunque el Gobierno aún no ha confirmado la lista oficial de autoridades, trascendieron algunos nombres como posibles integrantes del gabinete, entre ellos los de José Luis Lupo, Dardo Gómez, Gabriel Espinoza y Mauricio Medinacelli, quienes ocuparían cargos clave en las áreas económica, política y de desarrollo productivo.

La posesión del gabinete se realizará un día después de la investidura presidencial de Rodrigo Paz, quien en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional delineó los ejes centrales de su gobierno: “capitalismo para todos”, profundización de las autonomías, y eliminación del “Estado tranca”.

El acto tendrá carácter público y será transmitido por los medios estatales. Tras la juramentación, el mandatario ofrecerá un breve mensaje a la nación para presentar a su equipo y detallar los primeros lineamientos de gestión.

Con la designación de su gabinete, el presidente Paz consolidará la estructura del nuevo gobierno, marcando el inicio de una etapa enfocada en la reactivación económica, la institucionalidad democrática y la modernización del Estado.

