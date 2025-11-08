Conmoción: Autopsia revela que profesora Melina murió por estrangulamiento; acusan a su esposo de feminicidio

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público investiga por el delito de Feminicidio la muerte de Melina L.F., de 32 años, profesora desaparecida luego de un encuentro deportivo y que fue hallada sin vida en el rio Katari del municipio de Laja, en la comunidad de Masaya. El sospechoso del crimen seria su esposo, identificado como Daniel C. H., de 27 años, quien la habría estrangulado. Ante ello, la Fiscal de Delitos Contra la Vida ordenó la aprehensión del sospechoso, quien se encuentra en celdas policiales para que le tomen la declaración respecto al hecho.

"La desaparición de la profesora estaba en investigación por el delito de Trata de Personas, toda vez que se encontraba desaparecida desde el pasado 17 de octubre de la presente gestión, luego de un encuentro deportivo, se realizó la búsqueda y rastrillaje sin resultados, hasta que este jueves comunarios de Laja, cerca de la comunidad Masaya, encontraron el cuerpo y, después de la autopsia médico legal, se determinó que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento antibraquial, es decir tuvo una muerte violenta, por ello se amplió el hecho por Feminicidio”, explicó la autoridad.

Por su parte el Coordinador de Género de la ciudad de El Alto, Pedro Cangri, informó que el hecho sucedió el pasado 17 de octubre, cerca de las 21:30 aproximadamente, cuando la pareja de profesores habían asistido a un encuentro deportivo en el municipio de Viacha, complejo deportivo de Viriloco, después se fueron del lugar, según la declaraciones de algunos testigos. Se presume que discutieron y el esposo ahora aprehendido es con probabilidad autor del delito de Feminicidio toda vez que sería la última persona que se encontraba con la fallecida.

