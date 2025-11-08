“Lo agarramos”: Ladrón roba celular a repartidor en la Av. Busch

Gracias a la rápida reacción de sus compañeros, quienes se movilizaron para dar con el ladrón, lograron interceptarlo y entregarlo a la Policía.
08/11/2025 10:50
Un repartidor fue víctima de un robo cuando esperaba un pedido en la avenida Busch de Santa Cruz, momento en que un antisocial le arrebató su teléfono celular y se dio a la fuga.
Según relató un colega de la víctima, “estaba sacando un pedido de la avenida Busch y una persona malviviente me sacó el teléfono; no estaba bien ajustado y se lo llevó. Se fue hacia el Cordón Ecológico. Intentamos alcanzarlo, pero no pude porque estaba en el semáforo en rojo. Entonces llamé a todos los colegas y nos dirigimos al lugar”.
Gracias a la rápida reacción de sus compañeros, quienes se movilizaron para dar con el ladrón, lograron interceptarlo y entregarlo a la Policía.
