“Lo agarramos”: Ladrón roba celular a repartidor en la Av. Busch

Un repartidor fue víctima de un robo cuando esperaba un pedido en la avenida Busch de Santa Cruz, momento en que un antisocial le arrebató su teléfono celular y se dio a la fuga.

Según relató un colega de la víctima, “estaba sacando un pedido de la avenida Busch y una persona malviviente me sacó el teléfono; no estaba bien ajustado y se lo llevó. Se fue hacia el Cordón Ecológico. Intentamos alcanzarlo, pero no pude porque estaba en el semáforo en rojo. Entonces llamé a todos los colegas y nos dirigimos al lugar”.

Gracias a la rápida reacción de sus compañeros, quienes se movilizaron para dar con el ladrón, lograron interceptarlo y entregarlo a la Policía.

“Tratamos de ubicarlo y se apareció de la nada, lo agarramos”, agregó uno de los repartidores.

