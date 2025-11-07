Así fue entregado por la Policía Federal de Brasil ciudadano boliviano acusado de asesinato

Autoridades brasileñas entregaron a un ciudadano boliviano buscado por la justicia de Bolivia por el delito de asesinato. La entrega se realizó en el marco de la cooperación entre ambos países en la lucha para frenar el crimen transnacional.

Según el informe brindado por el comando departamental de la Policía de Santa Cruz, “a las 14:30, en las dependencias de Migración – Arroyo Concepción, frontera con la República Federativa del Brasil, se presentó el Sr. Alexander Rodríguez, funcionario de la Policía Federal del Brasil, quien procedió a entregar al ciudadano boliviano Octavio J. D., buscado por la justicia boliviana por el delito de asesinato”.

Foto: RR.SS. Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz. Foto: RR.SS. Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

Tras la entrega, el ciudadano quedó bajo la custodia del subcomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el coronel Julio César Baldivieso, junto a los servidores policiales de la División DACI y Crimen Organizado de Santa Cruz.

Con la entrega se cumple con los procedimientos de cooperación internacional establecidos entre ambas instituciones.

Mira la programación en Red Uno Play