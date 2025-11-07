TEMAS DE HOY:
Vinto: “¡Soltame! ¡Ayuda!”, gritaba una mujer arrastrada del cabello desde un auto

La víctima fue identificada y contactada por la Policía tras hacerse viral el video.

Ligia Portillo

07/11/2025 14:47

Vinto: “¡Soltame! ¡Ayuda!”, gritaba una mujer arrastrada del cabello por un auto. Foto: Red Uno
Vinto, Cochabamba

Un estremecedor video captado por cámaras de vigilancia de una tienda en el municipio de Vinto, Cochabamba, ha generado indignación en redes sociales. Las imágenes, registradas cerca de las 21:00 horas, muestran el momento en el que una mujer intenta descender de un automóvil blanco, pero es sujetada con fuerza por el cabello por el conductor, quien arranca el vehículo y la arrastra varios metros por la calle.

En la grabación se escuchan claramente los gritos desesperados de la joven: “¡Soltame! ¡Ayuda!”, mientras otras personas en el lugar reaccionan al violento suceso exclamando: “¡Oye, qué le has hecho!”. A pesar de los pedidos de auxilio, el vehículo continúa avanzando.

Según informó el Comando Regional del Valle Bajo, la víctima fue identificada y contactada por la Policía tras hacerse viral el video. Sin embargo, la mujer decidió no formalizar la denuncia, indicando que no deseaba continuar con el proceso.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) señaló que a pesar de la negativa, el caso continúa en investigación, y se está realizando el congelamiento de imágenes para identificar la placa del vehículo y establecer la identidad del agresor.

“La mujer intentó escapar del interior del motorizado, pero el acompañante lo impidió y la arrastró, mientras ella pedía auxilio”, detallaron los uniformados. Desde la FELCV realizaron un llamado urgente a las mujeres que sufren violencia, recordando que la denuncia puede significar la diferencia entre salir con vida o no de una situación de agresión.

El caso sigue bajo análisis, en medio de la preocupación por la reiterada falta de denuncias en hechos de violencia contra la mujer en el país.

Imágenes sensibles:

 

