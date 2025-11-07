TEMAS DE HOY:
mujer arrastrada ORNATO PÚBLICO Agresión sexual

31ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Envían a la cárcel al hombre que atacó a un niño de 10 años en Sucre

El agresor fue capturado en una mina del Cerro Rico, en Potosí, y enviado con detención preventiva a la cárcel de San Roque por cuatro meses. Está acusado de infanticidio en grado de tentativa.

Silvia Sanchez

07/11/2025 17:30

Imagen captura RR.SS.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

El hombre acusado de agredir violentamente a un niño de 10 años, tomándolo del cuello y lanzándolo al piso mientras jugaba en una calle de la ciudad de Sucre, fue enviado con detención preventiva por cuatro meses a la cárcel de San Roque.

El sujeto fue capturado este jueves en la ciudad de Potosí, en inmediaciones de una mina del Cerro Rico, donde aparentemente se encontraba trabajando.

Tras su arresto, personal policial de Sucre se trasladó hasta Potosí para trasladar al acusado hacia la capital, donde se lleva adelante la investigación por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

El caso generó conmoción nacional luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que el hombre agarra al menor del cuello y lo lanza violentamente al suelo, en plena vía pública, el pasado domingo 2 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD