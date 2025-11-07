Envían a la cárcel al hombre que atacó a un niño de 10 años en Sucre

El hombre acusado de agredir violentamente a un niño de 10 años, tomándolo del cuello y lanzándolo al piso mientras jugaba en una calle de la ciudad de Sucre, fue enviado con detención preventiva por cuatro meses a la cárcel de San Roque.

El sujeto fue capturado este jueves en la ciudad de Potosí, en inmediaciones de una mina del Cerro Rico, donde aparentemente se encontraba trabajando.

Tras su arresto, personal policial de Sucre se trasladó hasta Potosí para trasladar al acusado hacia la capital, donde se lleva adelante la investigación por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

El caso generó conmoción nacional luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que el hombre agarra al menor del cuello y lo lanza violentamente al suelo, en plena vía pública, el pasado domingo 2 de noviembre.

