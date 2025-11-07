30 años de cárcel para el sujeto que mató a un hombre en un mercado de Montero

Martin Vallejos, de 39 años, fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, luego de admitir su responsabilidad en el asesinato de un hombre y el intento de feminicidio contra una mujer en el mercado Germán Moreno de Montero, en Santa Cruz.

El hecho ocurrió la mañana del 1 de noviembre, cuando Vallejos atacó a sus víctimas con un cuchillo, provocando la muerte instantánea del hombre y dejando gravemente herida a la mujer que lo acompañaba.

Según su propia declaración, Vallejos llegó desde la ciudad de Cochabamba alrededor de las 6:30 de la mañana del mismo día. En la zona del mercado Germán Moreno compró el arma blanca a un vendedor ambulante y posteriormente cometió el crimen.

Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de tercer nivel, donde posteriormente se desarrolló la audiencia cautelar.

Durante la audiencia, el acusado admitió su culpabilidad y expresó estar arrepentido por lo sucedido. La jueza de la Sala Tercera y el Ministerio Público determinaron su reclusión en el penal de El Abra, donde deberá cumplir la condena de 30 años por el delito de asesinato.

Por otro lado, para este viernes 7 de noviembre está prevista una nueva audiencia en su contra, esta vez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el cual la Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 20 años adicionales de prisión.

