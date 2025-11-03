“¡Quería acabar conmigo!”, contó la mujer acuchillada en un mercado de Montero

La víctima de un brutal intento de feminicidio a manos de su expareja en el mercado central de Montero (Santa Cruz). El hecho, ocurrido durante la mañana del sábado, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, entre ellas la víctima y el atacante.

De acuerdo con el relato de la víctima, ella se encontraba vendiendo frutilla junto a su actual pareja cuando fue sorprendida por su expareja, quien la atacó con un cuchillo.

“En la mañanita estábamos dando frutilla para vender y justo apareció el hombre. Yo lo vi meter cuchillo nomás. A mí tres veces me apuñaló. Primero me agarró del cuello, me estaba cortando, quería matarme. De ahí lo empujé y me cortó aquí. Me estaba escapando y me dio otro golpe más. Era mi exnovio”, contó la víctima.

La mujer explicó que había terminado la relación hace un tiempo debido a los constantes episodios de violencia y acoso.

“Yo traté de alejarme porque me gritaba por todo. Me molestaba por TikTok, me escribía de otros números. El jueves habíamos hablado, pero ya estaba raro. No sabía que había venido; si hubiera sabido, no iba a salir a vender”, relató.

Durante el ataque, la actual pareja de la mujer intentó defenderla, pero recibió varias heridas que le provocaron la muerte. El agresor también resultó herido y fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

Desde su cama hospitalaria, la mujer pidió ayuda y justicia. “No lo denuncié antes, pero ahora pido que me ayuden. No voy a poder trabajar todavía y tengo dos niñas a mi cargo”, expresó conmovida.

Familiares de la víctima informaron que su estado sigue siendo delicado. “Nos dijeron que ya está recuperándose, pero según cómo la vemos, sigue mal”, comentó uno de sus allegados.

El hecho ha causado profunda consternación en Montero y ha reavivado el reclamo social por mayor protección a las mujeres víctimas de violencia. La Policía investiga el caso como intento de feminicidio y no se descarta ampliar las acusaciones.

