"Se subió a la baranda y perdió el equilibrio": Investigan la muerte de una menor de 4 años que cayó del octavo piso

Un trágico accidente ha conmocionado a la zona norte de la capital cruceña. Una menor de tan solo 4 años perdió la vida luego de caer desde el octavo piso de un edificio en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Según informó el fiscal de materia Alberto Hurtado, las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que la niña se subió a la baranda del balcón y, lamentablemente, perdió el equilibrio, cayendo al vacío.

“Hemos procedido a verificar las cámaras de seguridad y efectivamente se observa que la menor se sube a la baranda y cae desde el piso ocho. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia legal correspondiente”, indicó el fiscal Hurtado.

De acuerdo con el informe preliminar, la menor se encontraba junto a su hermanita de 2 años al momento del incidente. La madre habría llegado a vivir en el departamento hace aproximadamente un mes, junto a sus dos hijas, tras trasladarse desde la ciudad de Oruro.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones para establecer si hubo algún tipo de negligencia o si el hecho fue un lamentable accidente doméstico. “Estamos a la espera del informe médico forense y de los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento”, añadió el fiscal.

El hecho ha generado profunda consternación entre los vecinos del edificio, quienes aseguran que el lugar no contaba con medidas de seguridad adecuadas en los balcones.

La Fiscalía aguarda los resultados oficiales para definir los próximos pasos del proceso investigativo.

