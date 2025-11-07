¡Atención! Cerrarán Plaza Murillo desde la medianoche por la posesión presidencial de este sábado

La Policía Boliviana informó que a partir de la medianoche de este viernes se cerrarán todos los accesos a la Plaza Murillo, como parte del operativo de seguridad desplegado para la transmisión de mando presidencial que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Andrés Paz, explicó que se implementarán tres anillos de seguridad alrededor del centro político del país, a los cuales solo podrán ingresar las personas acreditadas por la Cancillería.

“Desde las cero horas del día sábado ninguna persona que no esté autorizada o acreditada por la Cancillería va a poder ingresar a estos anillos de seguridad ni dejar estacionados sus vehículos. Pedimos a la ciudadanía respetar los anillos y coadyuvar con el personal policial”, indicó la autoridad.

El Comando Departamental de la Policía desplegará más de 4.000 efectivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad de La Paz para garantizar el orden y la seguridad durante toda la jornada. Los uniformados estarán distribuidos en el perímetro de la Plaza Murillo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Palacio de Gobierno, donde se desarrollarán los actos protocolares.

El coronel Paz precisó que, una vez concluido el acto de posesión del presidente Rodrigo Paz en el Legislativo y su traslado al Palacio de Gobierno, se habilitará el ingreso de la población en general a la Plaza Murillo, donde el nuevo mandatario dirigirá sus primeras palabras al país.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar circular por el centro paceño durante la madrugada y respetar las restricciones vehiculares y peatonales para facilitar el normal desarrollo del acto oficial.

Con información de ABI.

