Todo listo para el encuentro empresarial convocado por Rodrigo Paz

A pocas horas de iniciar la Cumbre por la Economía, los predios de la Fexpocruz ya reciben a autoridades, empresarios y delegaciones internacionales que participarán de este Encuentro Empresarial convocado por el presidente electo Rodrigo Paz.

El presidente de la CAINCO, Jean Pierre Antelo, fue uno de los primeros en llegar y destacó la trascendencia de la jornada para el futuro económico del país.

“Esta es la puerta de Bolivia que se abre hoy con visión Bolivia 2025. Es un evento inédito en el que vamos a recibir delegaciones internacionales de más de 17 países y a más de 2.000 empresarios de los nueve departamentos. La presencia del presidente electo Rodrigo Paz y su gabinete refleja la voluntad de construir un país que busca proyectarse al mundo con todo nuestro capital productivo y el desarrollo que tenemos para ofrecer”, afirmó.

La Cumbre contempla paneles, ruedas de negocios y la presentación de proyectos destinados a fortalecer la industria, la inversión y la integración económica del país.

“Bolivia necesita abrirse, generar confianza y construir puentes para impulsar una etapa de crecimiento sostenido”, agregó el representante empresarial.

