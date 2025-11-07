Asesinan a cinco trabajadores de una mina de oro en una masacre en el norte de Colombia

Bogotá, 6 nov (EFE)

Al menos cinco mineros fueron asesinados esta semana en una masacre perpetrada en una mina de oro del municipio de San Pablo, en el departamento caribeño de Bolívar, según informó este jueves el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Indepaz explicó en un comunicado que los asesinatos ocurrieron en la caserío El Jardín, una zona rural del municipio de San Pablo, cuando hombres armados, al parecer pertenecientes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), irrumpieron en una mina de oro y "dispararon de forma indiscriminada".

La misma fuente indicó que el ataque dejó cinco mineros asesinados, tres de ellos identificados preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano, mientras que los otros aún no han sido reconocidos.

"El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona", añadió Indepaz, que alertó que esta es la masacre número 68 de lo que va de año en Colombia.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno colombiano que actúe "de forma urgente" en el municipio de San Pablo y señaló que "la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

Asimismo, la institución advirtió de un alto riesgo humanitario en ese municipio por la disputa por el control de las minas de oro de la zona y señaló "desplazamientos, amenazas y control social sobre la comunidad".

Los grupos ilegales que actúan en la zona son el ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE

