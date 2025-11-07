 Falta de diésel y lluvias afectan a los productores del Norte Integrado

Los productores del Norte Integrado piden al nuevo gobierno de Rodrigo Paz una solución inmediata para toda la problemática por la que atraviesa el sector debido a la falta de diésel y las lluvias.

Las emergencias por las lluvias continúan en los departamentos de Santa Cruz y Beni, pues los campos han quedado inundados, afectando el inicio de la siembra de arroz y, al no tener diésel, no pueden desaguar los campos.

“Hemos visto bastante lluvia provocando el desborde de los ríos y llenando los campos de agua. En la zona norte vamos a empezar la cosecha y en la zona este, la siembra de soya. En Beni, más de 3.000 hectáreas sembradas con arroz han quedado completamente tapadas por el agua, pudriendo la semilla”, explicó Eliazer Arellano, productor del Norte Integrado.

El productor lamentó que la falta de diésel impida realizar el desagüe de los campos para poder completar las labores agrícolas.

