Estas fueron las primeras palabras de Jeanine Áñez al dejar la cárcel

A las 10:58 de la mañana de este jueves, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez salió del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en la ciudad de La Paz, tras permanecer casi cinco años privada de libertad. Vestida de blanco y sosteniendo una bandera de Bolivia, la exmandataria se dirigió emocionada al país, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinara anular la sentencia de 10 años que pesaba en su contra por el caso denominado “Golpe II”, otorgándole libertad irrestricta.

Estas fueron las primeras palabras de la exmandataria:

“Se tuvo que ir el monstruo para que se reconozca que en este país no hubo golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a los bolivianos a respetar nuestro voto. Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó”, expresó Áñez ante los medios y un grupo de seguidores que la esperaban en las afueras del penal.

Visiblemente emocionada, la exmandataria aseguró que su reclusión fue una experiencia “muy dura y dolorosa”, pero que fortaleció su fe y su convicción. “Quisieron doblarme, pero di por mi patria todo lo que tenía que dar. Ha sido un tiempo muy difícil, pero esto me enseñó la fuerza de la resiliencia. Tengo la frente en alto, no tengo dedo que me apunte”, afirmó.

Áñez también agradeció a su familia y a su hija Carolina Ribera, quienes —según relató— sufrieron hostigamiento y persecución durante su encarcelamiento. “Fue muy duro para mis hijos y mi familia, que llevaron este calvario de cinco años. Me trataron como a una delincuente, sin compasión cuando mi salud se deterioró. Pero aquí estoy, de pie, sirviendo a Bolivia”, dijo con la voz entrecortada.

Durante su declaración, pidió que en el nuevo tiempo político del país “no haya más perseguidos ni presos políticos” y que se restituya la independencia de poderes. “El régimen me abrió nueve procesos y no pudieron encontrarme un solo hecho de corrupción. Espero que la justicia sea imparcial e independiente”, enfatizó.

Finalmente, la exmandataria agradeció a quienes la acompañaron durante su encierro. “Nunca me sentí sola. Gracias Bolivia, gracias a mi familia, y perdón porque ellos no merecían pasar este viacrucis por mi causa”, concluyó.

Tras su salida del penal, Jeanine Áñez se dirigió a su domicilio en la zona de Miraflores, acompañada por simpatizantes que celebraron su liberación. En los próximos días, se prevé que permanezca en la sede de Gobierno para participar en la ceremonia de posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, antes de retornar a Trinidad, su ciudad natal.

