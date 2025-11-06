TEMAS DE HOY:
Economía

Más de 2.000 empresarios de 19 países llegan al encuentro internacional en Santa Cruz

El evento se desarrollará este viernes, en los predios de Expocruz, entre las 08:00 y las 14:00. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/11/2025 9:45

Foto: Captura Red Uno

Este viernes, la ciudad de Santa Cruz se convertirá en el epicentro del encuentro empresarial internacional convocado por el presidente electo Rodrigo Paz, con el objetivo de posicionar a Bolivia en el ojo del mundo.

El evento se desarrollará en los predios de Expocruz, entre las 08:00 y las 14:00, y reunirá a más de 2.000 participantes de 19 países, según informó Ricardo Reimers, gerente Comercial y de Operaciones de Cainco.

Reimers explicó que en uno de los salones se instalarán las cadenas productivas nacionales de sectores como el cárnico, oleaginoso, azucarero, forestal y turístico, concentrando la oferta productiva más representativa del país.

Será una excelente oportunidad para volver a mostrar a Bolivia al mundo y las capacidades que tenemos”, destacó Reimers.

Además, se prevé una plenaria principal en otro salón, con la presencia del presidente electo Rodrigo Paz, donde se abordará la relevancia de seis sectores estratégicos: minería, hidrocarburos, energía, turismo, servicios y agroindustria.

El encuentro también incluirá un espacio similar a la Rueda de Negocios, donde empresarios nacionales e internacionales podrán concretar intenciones de inversión y cooperación.

Bolivia tiene una capacidad productiva muy importante y una gran oportunidad que se está abriendo a partir de esta alianza público-privada”, concluyó Reimers.

 

