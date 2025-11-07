¿Hay chances? Bolivia Sub-17 debe vencer por goleada para seguir en el Mundial

La selección boliviana sub-17 está al borde de la eliminación en el Mundial tras perder sus dos primeros partidos en la fase de grupos.

Bolivia debutó con una derrota 3-1 ante Sudáfrica y luego sufrió una goleada 4-0 frente a Italia. Con estas dos caídas, las opciones de clasificar se complican, pero aún queda una pequeña esperanza si logran una victoria en su último partido.

Este domingo a las 11:45, Bolivia enfrentará a Catar, el anfitrión del torneo, en lo que será su último encuentro del Grupo A. La Verde necesita ganar por un marcador amplio para tener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Aunque la clasificación parece difícil, el equipo boliviano tiene una última oportunidad para seguir en la competencia.

Para pasar a la siguiente fase, los dos primeros de cada grupo avanzan directamente, mientras que los ocho mejores terceros también tienen chance de clasificarse. Bolivia necesita una victoria contundente contra Catar y esperar otros resultados para mantener vivas sus opciones de avanzar a los octavos de final.

