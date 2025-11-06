El boliviano Govea le atajó un penal al mejor jugador de Italia, en el Mundial Sub17 (Video)

A los 70 minutos del partido se cobró una falta de Fernando Mena sobre el italiano Benit Borasio, que el árbitro sancionó como penal a favor de Italia, vigente campeona de Europa en la categoría. Sin embargo, el guardameta boliviano Jerónimo Govea realizó una gran intervención y evitó el tanto.

El encargado de ejecutar el penal fue Samuele Inacio, considerado el mejor jugador del combinado italiano. En el arco, el portero de Montevideo Wanderers, Gerónimo Govea, mostró temple y concentración. Mientras Inacio se preparaba para rematar, el boliviano se balanceaba con pasos cortos, observando atentamente los movimientos del rival. En el momento de la ejecución, Govea se mantuvo firme en el centro del arco y logró contener el disparo.

Inacio eligió el medio del arco para definir, pero el guardameta nacional adivinó la intención y detuvo el balón con solvencia. Con esa intervención, Govea evitó una derrota más abultada para la selección boliviana, que finalmente cayó 4-0 ante Italia.

A pesar del resultado, la atajada de Govea fue uno de los momentos más destacados del encuentro, al contener el penal del mejor jugador del campeón europeo Sub-17.

