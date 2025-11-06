TEMAS DE HOY:
Esto necesita Bolivia para pasar a la siguiente fase del Mundial Sub-17

Tras caer ante Italia, La Verde se juega su última carta este domingo frente a Catar, donde solo le sirve ganar.

Martin Suarez Vargas

06/11/2025 16:59

Selección boliviana de fútbol Sub17. Foto: La Verde FBF.
Catar.

Bolivia perdió 3-1 ante Sudáfrica y 4-0 frente a Italia en el Mundial Sub-17. Ahora le queda el último partido del Grupo A, que será contra el anfitrión Catar. Si La Verde quiere avanzar a la siguiente ronda, deberá mostrar su mejor versión y conseguir una victoria contundente.

Actualmente, la selección boliviana acumula seis goles en contra en dos partidos y no suma puntos. Para mantener sus aspiraciones, necesita ganar por una buena diferencia ante los cataríes y esperar los resultados de los otros once grupos, con la esperanza de ubicarse entre los ocho mejores terceros que avanzan a la siguiente fase.

De cada grupo clasifican directamente los dos primeros, y los ocho cupos restantes son para los mejores terceros. Si La Verde logra un buen resultado este domingo, podría tener opciones de continuar en el torneo, aunque está obligada a golear al anfitrión para mantener viva la ilusión.

