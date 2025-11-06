TEMAS DE HOY:
Deportes

Abrazados y de espaldas: así vivió Independiente Rivadavia el penal decisivo en la Copa Argentina

Un video muestra el momento de máxima tensión en la banca mendocina: jugadores y cuerpo técnico, abrazados y de espaldas, esperaron con nervios el último penal antes de desatar la celebración por el histórico título.

Martin Suarez Vargas

06/11/2025 9:35

Jugadores y cuerpo técnicos abrazados antes del penal de Villa. Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

Independiente Rivadavia de Mendoza logró un histórico título tras vencer por penales (5-3) a Argentinos Juniors, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. El equipo mendocino, que terminó con dos jugadores expulsados, consiguió así su primer campeonato y clasificó a la Copa Libertadores 2026.

El penal decisivo fue ejecutado por el colombiano Sebastián Villa, quien remató con potencia al centro del arco, sin darle opción al portero rival. Ese tanto desató la euforia tanto en el campo como en la banca de suplentes.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que los jugadores y el cuerpo técnico de Independiente, abrazados y de espaldas al arco, vivieron con nerviosismo la definición. Tras el gol de Villa, todos giraron al unísono y estallaron en una emotiva celebración.

