“Esta vez traeré el cinturón”: José María Núñez quiere conquistar el boxeo en México

José María Núñez, nueve veces campeón nacional de boxeo en Bolivia y semifinalista del Mundial “Verde y Oro” WBC Amateur en México, se prepara para viajar nuevamente al país azteca del 27 al 29 de noviembre para participar del torneo internacional.

“Tengo la espina de no traerme a mi país el cinturón y, bueno, vamos a ir a por eso”, declaró el pugilista boliviano. “Este año salgo del amateur y quiero dar un cinturón importante, tanto en mi país como en el exterior, porque sé que puedo, y en esta tercera oportunidad será la vencida”, agregó.

El amor de Núñez por el boxeo comenzó de manera inesperada. “Empecé en el deporte de contacto a los 8 años con kickboxing hasta que conocí a mi entrenador de boxeo, quien me dijo: ‘Acá no hay futuro en el kickboxing, así que te toca boxear’. No fue una decisión mía al principio, pero con el tiempo le agarré cariño y, gracias a Dios, me está yendo bien. Fue una buena decisión. Llevo unos 12 años en el boxeo”, relató.

A pesar de sus logros, el atleta lamentó la falta de apoyo a los deportistas en Bolivia. Para poder cubrir los gastos de su viaje a México, Núñez necesita aproximadamente 11 mil bolivianos y se encuentra abierto a recibir auspiciadores.

Aunque José María está próximo a dar el salto al boxeo profesional, busca cerrar su etapa como amateur con un triunfo internacional. “Quiero cerrar de la mejor manera y qué mejor que en otro país, ganando un cinturón de los más importantes del mundo. Ese es mi objetivo ahora”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad del público: “Les pido que apoyen a los deportistas, porque muchas veces quedamos solos. Ayúdenme a cumplir mi sueño de salir y crecer en el deporte”, concluyó.

