“Esta vez traeré el cinturón”: José María Núñez quiere conquistar el boxeo en México

El campeón nacional pide colaboración del público y empresas para cumplir su sueño en el boxeo internacional.
06/11/2025 0:04
José María Núñez, nueve veces campeón nacional de boxeo en Bolivia y semifinalista del Mundial “Verde y Oro” WBC Amateur en México, se prepara para viajar nuevamente al país azteca del 27 al 29 de noviembre para participar del torneo internacional.
“Tengo la espina de no traerme a mi país el cinturón y, bueno, vamos a ir a por eso”, declaró el pugilista boliviano. “Este año salgo del amateur y quiero dar un cinturón importante, tanto en mi país como en el exterior, porque sé que puedo, y en esta tercera oportunidad será la vencida”, agregó.
A pesar de sus logros, el atleta lamentó la falta de apoyo a los deportistas en Bolivia. Para poder cubrir los gastos de su viaje a México, Núñez necesita aproximadamente 11 mil bolivianos y se encuentra abierto a recibir auspiciadores.
Aunque José María está próximo a dar el salto al boxeo profesional, busca cerrar su etapa como amateur con un triunfo internacional. “Quiero cerrar de la mejor manera y qué mejor que en otro país, ganando un cinturón de los más importantes del mundo. Ese es mi objetivo ahora”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad del público: “Les pido que apoyen a los deportistas, porque muchas veces quedamos solos. Ayúdenme a cumplir mi sueño de salir y crecer en el deporte”, concluyó.
