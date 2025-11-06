Giro inesperado en el caso Valeria Márquez: ¿Un familiar, autor intelectual del asesinato de la influencer?

A casi seis meses del impactante asesinato de la creadora de contenido y empresaria mexicana Valeria Márquez, que tenía 23 años, surgió una nueva y perturbadora versión, poniendo en la mira a un familiar cercano como el presunto autor intelectual del crimen.

Valeria Márquez fue brutalmente asesinada el pasado 13 de mayo en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El hecho ocurrió a plena luz del día, mientras la joven realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. Un hombre le disparó fatalmente segundos después de preguntarle su nombre, conmocionando a su amplia comunidad de seguidores.

Disputas económicas, el móvil del crimen

El medio mexicano TV Azteca compartió una nueva línea de investigación basada en varios testimonios, que apunta a que el móvil del asesinato estaría ligado a disputas económicas y la lucha por el control de los negocios de la víctima, incluido el salón de belleza donde fue atacada.

Una fuente con identidad protegida, cercana a la familia, reveló detalles cruciales que levantaron sospechas sobre la participación de Armando López, tío y socio de Valeria Márquez.

Las coincidencias que señalan al tío

La fuente citó a una tía de la víctima, quien notó dos hechos llamativos el día del asesinato:

Local vacío inusualmente: "Ese salón siempre estaba lleno", afirmó la fuente. El tío de Valeria y su novio, quienes trabajaban allí, "siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ni el tío ni el novio", se señaló. Viaje sospechoso: Se informó que el tío de Valeria, Armando López, habría salido de viaje pocos días después de que la joven fuera asesinada.

Además, la misma fuente indicó un intento de encubrimiento, citando a la tía de Valeria: cuando esta intentó investigar más, el padre de la víctima le habría dicho que "ahí dejara las cosas y que no investigara más", presuntamente para proteger al tío involucrado, según publica Noticias Caracol.

El regalo como "trampa" y otras pistas clave

Las autoridades mexicanas están investigando si un regalo que Valeria recibiría ese día fue utilizado como una distracción para asegurar su presencia en el salón. Momentos antes de su muerte, la influencer se mostró extrañada por la entrega del obsequio, llegando a comentar en su video: "A lo mejor me iban a matar ¿Me iban a levantar o qué?"

La Fiscalía de Jalisco, que investiga el caso como un feminicidio, también está considerando otras pistas:

Amiga implicada: Vivian De la Torre, amiga de Valeria Márquez, es señalada por haberle insistido a la víctima por mensajes para que esperara en el local a recibir un regalo.

Amenazas de expareja: Mensajes difundidos en redes sociales sugieren que la creadora de contenido habría recibido amenazas de su expareja.

Agentes de la Policía Municipal verificaron el fallecimiento de la víctima y recolectaron testimonios en el lugar del crimen, que ahora se centra en determinar si la violencia fue ordenada desde el círculo más íntimo de la joven a causa de un conflicto por sus negocios.

Mira la programación en Red Uno Play