“Le negaron hasta despedirse de mamá”: familia de Áñez aguarda su llegada a Trinidad

La expresidenta Jeanine Áñez será liberada tras 1.700 días. Su hermano lamenta el proceso y afirma que el domingo será un reencuentro familiar en Trinidad.

Naira Menacho

05/11/2025 23:39

Escuchar esta nota

La familia de Jeanine Áñez cuenta los días para poder reencontrarse con la expresidenta, luego de haber permanecido en la cárcel por 1.700 días (cuatro años y ocho meses), desde que fuera detenida y condenada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Juan Carlos Áñez lamentó el proceso político que se le siguió a su hermana, donde la privaron de estar con sus hijos y de despedirse de su madre cuando esta falleció.

“Con este fallo se certifica que Jeanine, mi hermana, fue sujeto de un juicio político, que no tenía ningún fundamento legal. Esto se acabó, fueron casi 5 años de sufrimiento, donde la privaron de poder estar con sus hijos, de estar con la familia; en estos cinco años también le privaron a mi hermana la posibilidad de poder despedir a nuestra madre cuando falleció. Hasta en eso fueron tan malos, de no permitirle el derecho que ella tenía”, recuerda Juan Carlos Áñez.

Con la mirada en un futuro lleno de esperanza, el hermano de la exmandataria afirmó que cuenta las horas para poder reencontrarse con ella en Trinidad este domingo.   

 “El domingo será una fiesta en Trinidad y estaremos todos esperándola a mi hermana, la expresidenta constitucional, Jeanine Áñez, que estará en libertad a partir de las 10:00 de la mañana de este jueves”, afirmó con gran felicidad Juan Carlos Áñez.

