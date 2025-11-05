TEMAS DE HOY:
Maraude convirtió el tercer gol de Bolivia en un Mundial Sub-17: ¿quiénes marcaron antes?

El futbolista nacional hizo historia al convertir el tercer gol de Bolivia en un Mundial Sub-17.

Martin Suarez Vargas

05/11/2025 11:56

Jesús Maraude, jugador de la selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Catar.

Escuchar esta nota

Jesús Maraude, jugador de Always Ready, anotó el pasado lunes el tercer gol de Bolivia en la historia de los Mundiales Sub-17, tras una espectacular definición de penal que representó el único tanto de La Verde hasta ese momento en el torneo.

El gol de Maraude ante Sudáfrica fue celebrado en todo el país, ya que después de muchos años un jugador boliviano volvía a marcar en un Mundial de esta categoría. Sin embargo, antes de Maraude, dos jugadores nacionales también lograron anotar en esta competición: Erwin Sánchez y Marco Antonio Etcheverry.

En el Mundial Sub-17 de 1985, Erwin Sánchez anotó frente a China en el empate 1-1, mientras que Marco Antonio Etcheverry marcó en la derrota 2-1 contra Estados Unidos.

Actualmente, Bolivia compite en el Mundial Sub-17 integrado en el Grupo A, junto a Sudáfrica, Italia y Catar.

